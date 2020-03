Gers Pardoel denkt dat liefde coronavirus kan stoppen

Gers Pardoel ligt onder vuur na een wel heel bijzonder bericht op Instagram. De rapper adviseert zijn 114.000 volgers om elkaar vooral wél de hand te blijven schudden en denkt dat ‘liefde in jezelf’ het virus kan stoppen.

Letterlijk schrijft hij: “Wees alsjeblieft lief voor jezelf en elkaar. Diep van binnen zit de liefde in jezelf en dat is het enige wat het coronavirus echt kan stoppen. Zodra je die liefde vindt, kan geen virus jouw lichaam als het zijne beschouwen.”

Gek genoeg zijn er fans die hem gelijk geven, maar gelukkig klinkt er ook kritiek. “Iemand begrijpt het niet…. liefde in deze tijden is elkaar net NIET aanraken en het op een andere manier tonen. Breng eten, telefoneer met elkaar, zorg voor elkaar en haal die knuffels later in,” schrijft iemand. “Onverantwoord,” reageert een ander kort maar krachtig.

Weer iemand anders verwijst naar de grootste hit van Pardoel: “Ik zou voorlopig even niet bij Gers achterop de fiets springen beste mensen.” Ook BN’ers nemen de rapper op de hak. “Ik neem je mee op reis is toch het lijflied van corona”, aldus cabaretier Peter Pannekoek. Tenniscoach Raemon Sluiter reageert: “Ik neem je mee van quarantaine naar IC. Lijkt me geen goed plan.”