Rob is de Mol

Buddy Vedder mag zich de winnaar van het twintigste seizoen van Wie is de mol? noemen. Hij ontmaskerde Rob Dekay als mol en liet zo Nathan Rutjes en Miljuschka Witzenhausen achter zich. De ontknoping van het populaire AVROTROS-programma was zaterdagavond traditiegetrouw live vanuit Amsterdam, maar vanwege de coronapandemie was er geen publiek aanwezig. Voor het eerst in de geschiedenis van het tv-programma stonden niet drie, maar vier kandidaten in de finale. Dat zorgde onder de fans, de Molloten, voor veel speculaties. Want zouden er dan dit seizoen twee mollen zijn? Dat bleek niet zo te zijn, alleen Rob probeerde tien weken lang de opdrachten te saboteren. Dat lukte aardig: de pot waar mee Buddy naar huis gaat, staat op slechts 13.400 euro. Rob vertelde in de live-uitzending dat hij speciaal een tattoo heeft laten zetten als aandenken aan het programma. Hij was er supertrots op dat hij de mol mocht zijn. Verder werd duidelijk dat Rob zich niet altijd aan de regels van de productie had gehouden en dat kwam soms wat dom over. Toch hadden de kandidaten lang niet door dat hij de mol zou kunnen zijn. Goede mol De deelnemers aan het succesvolle programma vonden Rob een goede mol. De zanger deed erg zijn best om de ijverige kandidaat te spelen en bleek zo in staat het vertrouwen van de anderen te winnen. Dat bleek ook in het stemgedrag gedurende het programma. Rob wist heel lang onder de radar te blijven. Pas toen Leonie ter Braak uit het programma verdween kwam Rob als potentiële mol in beeld. Buddy had van de veertig vragen die de finalisten kregen slechts één vraag fout. Hij vertelde dat hij veel aantekeningen had gemaakt zodat hij goed beslagen ten ijs kon komen mocht hij de finale halen. Miljuschka onthulde nog dat ze niet dacht dat Buddy de mol zou kunnen zijn omdat ze hem vertrouwde.