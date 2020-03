Harvey Weinstein terug naar gevangenis op Rikers Island

Slecht nieuws voor Harvey Weinstein. Artsen hebben verklaard dat hij momenteel gezond genoeg is om zijn intrek te nemen in de gevangenis op Rikers Island, nadat hij eerder opnieuw vanwege gezondheidsklachten in het Bellevue ziekenhuis werd opgenomen. Dit heeft zijn woordvoerder laten weten, meldt Page Six. De gevallen Hollywoodproducent wordt geplaatst op de medische afdeling van de gevangenis, waar hij al eerder verbleef in afwachting van de uitspraak van zijn uiteindelijke straf. Weinstein werd veroordeeld tot 23 jaar gevangenisstraf voor verkrachting en aanranding. Zowel voor als vlak na zijn veroordeling klaagde Weinstein over pijn op de borst en kampte hij met een te hoge bloeddruk. Iets wat volgens zijn woordvoerder kwam door zijn verslechterde gezondheid na een mislukte rugoperatie. De Amerikaanse media vermoedden een list en dachten dat hij zo onder een verblijf achter tralies probeerde te komen. Toch bleek hij wel degelijk klachten te hebben. Volgens het medische team van het Bellevue ziekenhuis hadden Weinstein's klachten niets te maken met het coronavirus, dat nu ook New York in zijn greep heeft. "Nee, dat was niet het geval. Dit had puur en alleen te maken met hartklachten."