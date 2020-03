Gast op weg naar studio Op1 aangehouden door politie

De talkshow Op1 had vrijdagavond een gast minder aan tafel dan de bedoeling was. De Belgische spoedarts Ignace Demeyer van het OLV-ziekenhuis in Aalst mocht het land niet uit en werd op weg naar de tv-studio in Nederland aangehouden door de politie.

België heeft grenscontroles ingevoerd om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Aan de grensovergangen zijn in- en uitreiscontroles ingevoerd op niet-essentiële verplaatsingen en dat ondervond de gast van Hugo Logtenberg en Sophie Hilbrand aan den lijve.

"De politie hield mij tegen. Ik mocht Nederland niet binnen, omdat ik om geen enkele professionele reden naar Nederland mocht rijden. We hebben in België strikte richtlijnen dat je alleen naar je werk mag rijden of boodschappen mag doen, voor de rest mag je niet de weg op", legde de gast telefonisch uit. Hij was voor de talkshow uitgenodigd om te vertellen dat ook jongere gezonde mensen ernstig ziek kunnen worden door het coronavirus.

Op1 had vrijdagavond de talkshow omgedraaid, zodat Hugo en Sophie verder uit elkaar konden zitten dan de andere presentatie-duo's. Sophie was vorige week tijdens vrijdageditie verhinderd wegens een verkoudheid. Ze werd vervangen door Fidan Ekiz, De NPO maakte deze week bekend dat de talkshow vanaf deze week zeven dagen per week wordt gemaakt en ook in de zomer door zal gaan. Jeroen Pauw en Fidan Ekiz nemen de zondag voor hun rekening.