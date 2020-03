Ellen DeGeneres onder vuur: “Ze is een van de gemeenste mensen ter wereld”

Over Ellen DeGeneres (62) doen al langer geruchten de ronde dat ze lang niet zo aardig is als ze zich voordoet in haar talkshow. In de show Ellen is ze steevast lief en goed voor de wereld, maar achter de schermen zou het er heel anders aan toegaan. “Ellen kiest elke dag iemand anders om te haten.”

Het is de Amerikaanse komiek Kevin T. Porter die op Twitter een ware storm aan kritiek ontketent aan het adres van de presentatrice. Hij schreef: “We hebben op dit moment allemaal een beetje vriendelijkheid nodig. Je weet wel, dat waar Ellen DeGeneres het altijd over heeft!” Porter vervolgt: “Ze is ook berucht als een van gemeenste mensen op aarde. Vertel me hier de gekste verhalen die je hebt gehoord over Ellen en ik doneer voor iedere reactie 2 dollar aan de voedselbank.”

Het bericht ging viraal en allerlei mensen, die met haar hebben samengewerkt, klapten uit de school. “Ik was haar persoonlijke assistent,” schrijft iemand. “Haar lijstje met eisen was 50 items lang. Één daarvan was een specifieke soort bloemkool die zelden wordt verkocht, dus ik moest naar 15 verschillende supermarkten rijden om die te vinden, terwijl ze die bloemkool later nooit heeft aangeraakt.”

Een ander meldt: “Ik was een jaar lang haar manager. Het eerste wat ik leerde, is dat ik moest zeggen dat mijn kinderen een noodgeval hadden als ik een andere klant aan de lijn had, zodat ik direct met haar kon spreken. Ellen wilde nooit teruggebeld worden, anders was je ontslagen.”

Een nieuwe medewerker kreeg te horen: “Ellen kiest elke dag iemand anders om te haten. Het is niet jouw schuld, onderga het gewoon een dag en morgen is ze gemeen tegen iemand anders.” En nog een ander liet weten: “Karen Kilgariff stond vijf jaar lang aan het hoofd van het schrijversteam tot de staking van de schrijvers. Toen Karen besloot mee te staken werd ze ontslagen en Ellen sprak nooit meer met haar.”

En: “Mijn vriendin schreef twee jaar voor de Ellen Show en vertelde me dat Ellen haar niet één keer heeft begroet. Sterker nog, het personeel kreeg te horen dat ze zelfs niet met haar mochten praten.”

Het zijn maar reacties op Twitter, maar het zijn er wel heel veel en er is bijna niemand die de beschuldigingen weerspreekt.

Right now we all need a little kindness. You know, like Ellen Degeneres always talks about! 😊❤️



She’s also notoriously one of the meanest people alive



Respond to this with the most insane stories you’ve heard about Ellen being mean & I’ll match every one w/ $2 to @LAFoodBank — Kevin T. Porter (@KevinTPorter) March 20, 2020

A) She has a “sensitive nose” so everyone must chew gum from a bowl outside her office before talking to her and if she thinks you smell that day you have to go home and shower. — Benjamin Siemon (@BenjaminJS) March 20, 2020

Right now we all need a little kindness. You know, like Ellen Degeneres always talks about! 😊❤️



She’s also notoriously one of the meanest people alive



Respond to this with the most insane stories you’ve heard about Ellen being mean & I’ll match every one w/ $2 to @LAFoodBank — Kevin T. Porter (@KevinTPorter) March 20, 2020

i was PAing for the Letterman special and her rider was 50 items long and one was specific vegan cauliflower puffs that are rarely sold so i had to drive to 15 different grocery stores to find it and she didn’t even touch them — 𝖙𝖗𝖎𝖝𝖎𝖊 𝖑𝖊𝖕𝖊𝖚𝖝 (@vllyeazey) March 20, 2020

Karen Kilgariff was her head writer for 5 years until the writers’ strike. When Karen wouldn’t cross the picket line she was fired and Ellen never spoke to her again. — J. Fisher (always a fish, sometimes a dinosaur) (@elpez3) March 20, 2020

When I was working on @midnight, our stage manager (coolest mf’er I’ve ever worked with) told us to never work for Ellen. He told us she has signs up in her office that say “Do not look the host in the eye”. — Chelsea Babcock (@seababz) March 21, 2020