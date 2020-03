Ook profvoetballers doen mee aan Live-Eet

Profvoetballers Noussair Mazraoui van Ajax en Zakaria El Azzouzi van FC Volendam doen donderdagavond mee aan het benefietdiner Live-Eet. Tijdens het onlinediner en -concert wordt geld opgehaald voor de Voedselbanken die zwaar te lijden hebben onder de coronacrisis. De profvoetballers tonen tijdens het diner hun voetbalkunsten. Ook cabaretière Yora Rienstra en rapper Dave Budha behoren tot de nieuwe namen die de organisatie donderdag bekendmaakte.

Eerder werd al aangekondigd dat Candy Dulfer en Kalvijn hun medewerking verlenen aan de actie. Ze treden allemaal vanuit hun eigen huis op. Daarnaast zijn er digitale optredens van onder anderen Claudia de Breij, Tim Knol, Don Diablo en Thomas Berge. Ook Hadewych Minis, Peter Heerschop en Remy van Kesteren zijn van de partij.

Mensen kunnen vanaf donderdag 18.00 uur via de website Live-Eet.nl het evenement volgen en via een tikkie of het scannen van een QR-code geld doneren. "Het diner wordt opgeluisterd met optredens van bekende artiesten die vanuit hun eigen huiskamer liedjes van hoop en troost bieden in deze bijzondere tijden", stelt Leo Wijnbelt, voorzitter van Voedselbanken Nederland.