‘Harry en Meghan verlaten Canada voor Los Angeles’

Volgens diverse Amerikaanse media hebben Harry en Meghan besloten hun leven in Canada achter zich te laten om verder te gaan in Los Angeles. Het stel zou, samen met hun zoontje Archie, per privé-vliegtuig naar 'the city of angels' zijn gevlogen, waar ze hun intrek zouden hebben genomen in een villa nabij Beverly Hills. Omdat de Canadese premier Justin Trudeau de grens tussen Canada en de Verenigde Staten dicht zou gooien vanwege het coronavirus, besloten Harry en Meghan op het laatste moment hun villa op Vancouver Island te verlaten en richting Californië te gaan. Ook omdat ze zo dichter bij Meghan's moeder Doria Ragland wonen. "Deze verhuizing stond al een tijdje op de agenda. Canada was een prima tussenoplossing maar dat was niet de plek waar ze wilden blijven. In Los Angeles hebben ze een breder netwerk, zowel privé als zakelijk. Daarbij is Meghan er opgegroeid en wilde ze graag naar huis," meldt een bron aan Page Six. "Ze hebben online naar huizen gezocht en starten binnenkort met sollicitaties voor hun beveiligingsteam. Meghan wil graag vanuit huis kunnen werken en wil ook hun vrienden thuis kunnen ontvangen."