Voor dochter Elisah was Liesbeth allereerst “een bijzondere en lieve moeder”

Liesbeth List was zangeres, diva, BN’er. Maar voor Elisah toch vooral: moeder. Ze heeft een verklaring uitgegeven: „Veel mensen kennen haar als de enigszins mysterieuze dochter van een vuurtorenwachter op Vlieland, de chansonnière die zong met Brel, Aznavour en Shaffy. Voor ons was ze in de eerste plaats een bijzondere en lieve moeder, grootmoeder en schoonmoeder. We hebben mijn moeder een afscheid kunnen geven omringd door haar dierbaren.”

Dat afscheid wordt gekleurd door de beperkingen die nu gelden. Maar de bedoeling is dat vrienden van Liesbeth de gelegenheid krijgen afscheid te nemen.