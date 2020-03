Nu al veel kritiek op coronalied ‘Zon’: oordeel zelf

Bij Jinek werd gisteravond het coronalied ‘Zon’ gepresenteerd. Er werkten meer dan honderd Nederlandse artiesten aan mee, waaronder Edsilia Rombley, Gordon, Leontien Borsato, Yolanthe Cabau en Martijn Krabbé.

Het lied is omstreden. Zo klinkt het wel erg positief, terwijl de coronacrisis nog lang niet voorbij is. Ook is er kritiek omdat het riekt naar zelfpromotie van de BN’ers.

Van de andere kant zei oud-politiewoordvoerder Ellie Lust bij Jinek: “Neem nog een augurk en slaap verder.”

Iedereen: wat is Rumag een afschuwelijk bedrijf. Niemand kan dit overtreffen.

Bekend Nederland: hold my beer #coronalied — Peter Pannekoek (@PannekoekPeter) March 30, 2020

We zien dat de supermarkten het #coronalied gebruiken om te voorkomen dat mensen té lang in de winkel verblijven. pic.twitter.com/3p5TgFfVg7 — coronapolitie (@coronapolitie) March 30, 2020

Het #coronalied laat exact zien hoe deug Nederland werkt. Full exposure. Nul oplossing. Reclame voor zichzelf en niemand anders. — Bert Haandrikman (@Geepstar) March 31, 2020