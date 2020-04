Biograaf haalt stevig uit naar Harry en Meghan

De biograaf van prins Harry, Angela Levin, is bepaald niet te spreken over het gedrag dat hij en zijn vrouw Meghan de afgelopen maanden vertoond hebben. Levin liep meer dan een jaar mee met de prins tijdens zijn werkzaamheden en schrijft in haar artikel voor Tatler magazine 'een enorme verandering te zien in zijn doen en laten'. Waar Levin Harry eerst omschreef als 'charismatisch, intuïtief en grappig, maar soms ook rusteloos en moeilijk', zegt ze nu dat de prins en zijn echtgenote 'toenemend egoïstisch' zijn. Die uitspraak is met name gebaseerd op de recente verhuizing van de Sussexes naar Los Angeles. "Hun keuzes komen over als die van twee verwende tieners in plaats van twee volwassenen. Harry is bitter geworden en komt continu gestrest over." Volgens de biograaf drukte Harry haar destijds op het hart dat Meghan zeer geschikt was voor een leven als royal. Hij zou ervan overtuigd zijn geweest dat ze een waardevolle toevoeging voor de koninklijke familie was. Levin, die veel tijd met de prins doorbracht, denkt dat het hem zwaar valt weg te zijn bij zijn familie. "Zowel Harry als zijn broer prins William verafschuwden het om in de spotlights te staan, na wat er met hun moeder Diana gebeurd is. De enige reden waarom ze ermee akkoord gingen is om hun bekendheid in te zetten voor goede doelen. Maar Meghan wil juist wel al die aandacht, iets waar Harry jarenlang tegen heeft gevochten. Ik hoop oprecht dat hij terugkeert naar Engeland, zeker in deze donkere tijden. Op een dag moet hij zichzelf gaan afvragen of hij zijn vrouw ooit gelukkig kan maken of dat ze iemand is die altijd maar meer wil."