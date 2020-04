Beau springt bij op vuilniswagen in Utrecht

Inwoners van Utrecht keken woensdag verrast op toen ze een bekende kop op de vuilniswagen mee zagen rijden. Niemand minder dan Beau van Erven Dorens had de handschoenen aangetrokken om een handje te helpen. "Een ochtend mee met vuilnismannen Mohammed Jadoun en Elkin Foster in Utrecht! Wat was het gezellig en boeiend", schrijft Beau op sociale media bij een video en enkele foto's. Niet alles ging zoals gepland, zegt Beau ook. "Misschien had ik die ene GFT-bak ook niet over mijzelf heen moeten kieperen... Waarde vuilnismannen en vrouwen van Nederland: bedankt voor al jullie geweldige werk, zeker in deze tijd!" De actie leek volgens getuigen geen onderdeel te zijn van een tv-programma. Er waren geen camera's zichtbaar.