Georgina Verbaan wil seksuele identiteit bespreekbaar maken

Georgina Verbaan en Maartje Wortel hebben voor het eerst gezamenlijk een interview gegeven. De twee tortelduifjes, die sinds december samenzijn, sieren de cover van de nieuwe editie van Vogue en in het begeleidende interview praten ze over hun liefde voor elkaar maar vooral ook over het beeld dat ze vormen. Georgina hoopt door naar buiten te komen met hun liefde dat zij en Maartje rolmodellen kunnen zijn. De actrice vindt het belangrijk dat je mensen ziet met wie je je kunt identificeren. "Voor mijn gevoel had je vroeger alleen Suzanne Klemann! Ik moest blijkbaar de veertig naderen voor ik aan mezelf durfde toe te geven dat ik niet simpelweg op mannen én vrouwen val, maar toch vooral op vrouwen", aldus Georgina. "En ik woon in een grote stad, werk in een open-minded omgeving. Al mijn vrienden zijn homo, en dan toch... die bekendheid werkt ook niet mee", gaat de 40-jarige Georgina verder. "Als een publicatie als deze één iemand helpt met het accepteren of bespreekbaar maken van zijn of haar seksuele identiteit ben ik al blij." Het moet normaal worden dat liefde voor iedereen is, vult Maartje (37) aan. "Nu wordt er altijd gedaan alsof de liefde tussen man en vrouw de norm is, en vanuit die norm wordt er naar dingen gekeken."