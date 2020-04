Pianist Louis van Dijk (78) overleden

De Nederlandse pianist, componist en bandleider Louis van Dijk is op 78-jarige leeftijd overleden. Dat meldt zijn familie. Van Dijk was al geruime tijd ziek. Hij overleed in het Rosa Spier Huis in Laren waar hij woonde. Hij leed aan alzheimer, maar overleed aan kanker, aldus zijn familie. Van Dijk werd bekend bij een groot publiek als begeleider van artiesten als Ramses Shaffy en Liesbeth List. Ook was hij lid van het trio Gevleugelde Vrienden, met Pim Jacobs en Pieter van Vollenhoven. Entertainment was hem nooit te min. "Als het maar op hoog niveau is, altijd op hoog niveau." Hij werkte tot op hoge leeftijd door. In 2018 stopte hij met het geven van avondvullende concerten. In Loosdrecht speelde hij toen zijn afscheidsconcert op het jazzfestival daar. Solo, maar ook met muzikale vrienden. De plek is niet voor niets gekozen: hij won dit concours in 1961, waarmee de vaart in zijn loopbaan kwam. "De cirkel is nu rond", zei Van Dijk bij zijn afscheid. De pianosolist, organist, begeleider, ensemblespeler, arrangeur en componist, kon zowel met romantisch klassiek als met jazz goed uit de voeten. Hij kampte al jaren met gezondheidsproblemen waaronder alzheimer. "Ik merk er weinig van." Zijn op één na laatste concert speelde hij in 2018 ten bate van de bestrijding van de ziekte. "Het was hartstikke leuk. Ik heb ook op Hope geïmproviseerd, een soort volkslied van de Alzheimer Stichting inmiddels." Prinses Beatrix was erbij.