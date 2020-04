Monique wist dat Bridget geen blijvertje was

Monique Westenberg dacht dat ze André Hazes voorgoed kwijt was nadat hij de veelbesproken relatie aanknoopte met Bridget Maasland. Het deed haar "verschrikkelijk veel zeer", vertelt ze in een openhartig interview in het nieuwe nummer van LINDA. Het is voor het eerst dat ze over de inmiddels geheelde breuk vertelt.

Vooral het feit dat André en Bridget hun hele affaire op sociale media gooiden, vond Monique "walgelijk". Daar had André veel beter over moeten nadenken. "Ik vind het zo ondoordacht, ook naar de kleine toe. Die gaat dat later allemaal terugzien. Ik bedoel: je bent allebei volwassen, met kinderen, dan hou je je toch even in?"

Toch wist Monique dat Bridget geen blijvertje was. Ze is naar eigen zeggen ook geen moment jaloers geweest. "Het was heel dubbel. Het deed verschrikkelijk veel zeer, omdat het daarmee definitief was, dacht ik. En dat deed pijn, want hij was míjn liefde, míjn man. Maar toen ik hoorde om wie het ging dacht ik meteen: nu snap ik het, dit gaat ’m verder niet worden."

Zielig

Monique maakte zich wel zorgen om André. "Ik weet namelijk hoe impulsief André kan zijn en was wel bang voor de consequenties op langere termijn. Ik vond hem voornamelijk zielig, in die periode."

Op Curaçao volgde in februari de ommekeer. De twee vonden hun liefde voor elkaar terug, ondanks dat Bridget toen ook op het eiland was. "We hadden afgesproken op het strand, zodat hij Dré kon ophalen. Dus ik zit daar rustig te wachten, hij komt aanlopen en ineens, bám, gebeurde er iets in mijn lichaam. En in zijn lichaam. Er sprong gewoon echt een vonk over."