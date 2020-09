Toch uitzaaiingen gevonden bij presentatrice Linda Hakeboom

Onlangs is bij presentatrice Linda Hakeboom, bekend van Rambam, borstkanker geconstateerd. Eerder berichtte ze dat er geen uitzaaiingen waren, maar die blijken er nu toch te zijn.

“Vandaag is een rotdag… er zijn helaas toch uitzaaiingen gevonden”, schrijft Hakeboom, die ook Spuiten en slikken op reis presenteerde, op Instagram. “Ik ga nog steeds moedig voorwaarts, maar ik kan niet ontkennen: het is best even slikken als de hele situatie voor je gevoel steeds een stukje erger wordt.”

Eerder schreef de presentatrice al openhartig over de diagnose: “Het knobbeltje dat ik ontdekte, blijkt kwaadaardig. Ik heb borstkanker. Dat is een heel gek bericht om te krijgen en het stof moet nog een beetje neerdwarrelen hier merk ik. De komende tijd gaan we veel onderzoeken doen om te kijken wat er moet gebeuren.”