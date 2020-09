Echte achternaam moeder Beyoncé is Beyoncé

Tina Knowles Lawson, de moeder van Beyoncé en Solange, heeft in een interview met de podcast In My Head With Heather Thomson laten weten dat haar oorspronkelijke achternaam Beyoncé is.

"Heel veel mensen weten niet dat mijn meisjesnaam Beyoncé is. Ik ben geboren als Celestine Beyoncé, wat toentertijd absoluut geen 'coole' naam was. Ik wilde liever Linda Smith heten, omdat dat een gangbare en geaccepteerde naam was," aldus Tina.

De moeder van Beyoncé en Solange heeft haar huidige achternaam te danken aan haar twee echtgenoten: Matthew Knowles, met wie ze van 1980 tot 2011 getrouwd was, en haar huidige man Richard Lawson, met wie ze in 2015 trouwde.

Volgens Tina wordt haar oorspronkelijke achternaam Beyoncé door familieleden op verschillende manieren gespeld. "Mijn broer Skip en ik schreven het altijd als Beyoncé, maar anderen schreven het als Beyince."