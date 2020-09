Thierry en Davide gaan misschien toch maar gewoon trouwen

Thierry Baudet en Davide Heijmans wilden deze zomer trouwen.

Maar toen kwam corona.

En toen kwam Grapperhaus.

Tegen Jinek zei de staatsman: “Davide en ik wilden deze zomer gaan trouwen, maar mede vanwege corona hebben we dat uitgesteld. En nu zijn we ernstig aan het twijfelen geraakt door het gedrag van Grapperhaus. Hij zegt: ‘Ik ga gewoon trouwen, kan mij het schelen.’ Ik zelf begrijp dat wel, want ik geloof ook niet in al die coronaregels, maar ik vond het toch een beetje respectloos.

Nu zijn we toch met elkaar aan het praten of we een vorm kunnen vinden om gewoon te gaan trouwen. We vinden het wel heel erg leuk om dat te gaan doen.”

Jinek: “En met een vorm vinden bedoel je met z’n tweeën ofzo? Dat je geen risico loopt dat je met familie staat te knuffelen ofzo.”

Thierry: “Ja, ik vind dus: zolang de onzinnige regels er zijn – want ze zijn totaal onzinnig en irrationeel – vind ik wel dat ik me er in principe gewoon aan moet houden. Maar als de minister ook gewoon gaat trouwen, dan moeten wij dat misschien ook maar gewoon gaan doen.”