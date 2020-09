Zelfs Kim Kardashian is klaar met Facebook

Zelfs Kim Kardashian-West, de realityster met 188 miljoen Instagramvolgers die tonnen verdient met een enkele post, keert zich tegen de sociale media, omdat ze de maatschappij vergiftigen, schrijft het FD. Samen met beroemdheden als Leonardo DiCaprio (46 miljoen volgers), Katy Perry (107 miljoen volgers) en Demi Lovato (93 miljoen volgers) plaatst ze woensdag niets op Instagram en moederbedrijf Facebook.

‘Ik kan niet stilzitten en zwijgen terwijl deze platforms het verspreiden van haat, propaganda en misinformatie blijven toestaan’, schrijft Kardashian op Twitter. Volgens haar neemt Facebook pas maatregelen ‘als mensen worden vermoord’. ‘Misinformatie heeft een serieuze invloed op onze verkiezingen en het ondermijnt onze democratie.’

De actie staat niet op zichzelf. In juni stopten zo’n honderdzestig multinationals, waaronder Unilever, Coca-Cola en Nike, met adverteren op Facebook. Beleggers schrokken vooral van de aankondiging van Unilever. Het aandeel Facebook duikelde die dag ruim 8%.

Facebook deed wel iets om de kritiek te pareren, maar te weinig vinden de antiracismegroepen achter #StopHateforProfit. De Verenigde Staten stevenen af op ‘een van de belangrijkste verkiezingen in de geschiedenis’. De veranderingen zouden niet in de buurt komen van ‘wat nodig is om onze democratie te beschermen’.