Carla Bruni raakte uitgeput van 4 jaar Élysée

Zangeres/model/beroemdheid Carla Bruni werd verliefd op Nicolas Sarkozy. En omdat die toen president van Frankrijk was, werd ze zomaar Première Dame en werd publiek bezit van het Franse volk, dat eens in de vijf jaar hun nieuwe koning en koningin kiezen.

Ze kijkt met weerzin terug op haar periode als presidentsvrouw. Als ze Valérie Trierweiler ontmoet, de vriendin van Francois Hollande, de opvolger van Sarkozy, vertrouwt ze die toe dat het een hondebaan is en dat ze uitgeput is. “Iedereen zit achter je aan, iedereen wil iets of heeft recht op je. Het is een beangstigende ervaring”, zegt ze terugkijkend.

Voor Trierweiler werd de ervaring nog erger. President Hollande werd betrapt en gefotografeerd toen hij op een scooter stiekem zijn nieuwe minnares bezocht. Trierweiler moest het Elysée ontvluchten voor het oog van de natie