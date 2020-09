Famke Louise en Thomas Berge in verzet tegen coronaregels

Een aantal artiesten is maandagavond online een protestactie begonnen tegen het coronabeleid van het kabinet. BN'ers als Famke Louise, Thomas Berge, Tim Douwsma en Bizzey stellen in een verklaring op sociale media dat zij de regels tegen de verspreiding van het virus niet meer respecteren.

Zij willen meer duidelijkheid, eisen de zangers en YouTube-sterren onder vermelding van de hashtag #Ikdoenietmeermee. Zij willen met hun recalcitrante gedrag niet de volksgezondheid in gevaar brengen, beklemtonen ze. "Waarom worden kritische artsen de mond gesnoerd?", roepen ze. "Angst is de grootste onderdrukker van het immuunsysteem. Hoe kun je dan rechtvaardigen dat je mensen massaal bang maakt? Waar is de griep gebleven? Hoe dodelijk is dit virus?"

Zij noemen zichzelf "pioniers" en "strijders" en voegen daaraan toe dat we "alleen samen de overheid onder controle krijgen".