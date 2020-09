BN’ers ten strijde tegen andere BN’ers om corona-actie: ‘Wij doen nog wel mee’

Op social media zijn er BN’ers die er openlijk voor uitkomen dat ze de overheid niet vertrouwen en dus niet meer meewerken aan de coronaregels. Nu zijn er andere BN’ers die weer gaan vertellen dat ze het daar niet mee eens zijn.

Je hebt Famke Louise (1 miljoen volgers) die op Instagram schrijft dat ‘we alleen samen de overheid onder controle krijgen’. En Tim Douwsma, die denkt dat ‘angst de grootste onderdrukker is van het immuunsysteem’. Ook rapper Bizzey deelde hetzelfde bericht waarin men zich verder nog afvraagt ‘waar de griep is gebleven’. Gevaarlijke teksten, aangezien ze samen miljoenen volgers hebben.

Gelukkig zijn er andere BN’ers die zich daar weer tegen verzetten. “In mijn oudejaars pleit ik voor saamhorigheid, empathie en betrokkenheid. Dus ja, ik sta recht tegenover elke ‘artiest’ die #ikdoenietmeermee propageert’’, stelt cabaretier Dolf Jansen. ,,Hear hear”, beaamt zanger Tim Knol. Freek Vonk schrijft onder het bericht van Tim Douwsma: ‘Gebruik je invloed beter man. Ik heb je hoog zitten. Hier bereik je niets mee.’

Ook Claudia de Breij schrijft: ,,Je zult mij niet neerbuigend horen over deze artiesten, ik ben dol op bijvoorbeeld Bizzey. En ik vind de vragen ook niet allemaal onterecht. Maar de conclusie #ikdoenietmeermee vind ik zo egoïstisch en lui.’’ Zanger Roel van Velzen twitterde kort: ‘#Ikdoegewoonnogmee’.

Het is alleen de vraag of volgers van Famke Louise berichten lezen van Dolf Jansen, die waarschijnlijk al optrad voor haar meeste fans geboren waren.

Ook politici zijn er als de kippen bij om uit te leggen dat de overheid vermoedelijk nog altijd meer verstand van zaken heeft dan Tim Douwsma. “Of het nou je favoriete zanger is, een drukke rapper of je broer, laat ze weten dat we snappen dat het ook voor hen nare tijden zijn, maar een dodelijk virus is geen spel waar je even mee kunt stoppen. #Coronadoetwelmee’’, beklemtoont VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff.

“Ik snap de frustratie best, maar ik snap niks van deze oproep. Kritische vragen stellen mag, maar beïnvloed mensen niet met deze verkeerde boodschap. Voor iedereen geldt: houd je aan de regels. Dan kunnen we straks allemaal weer naar optredens of de kroeg.#ikdoewelmee”, aldus D66’er Rob Jetten.

Tim Knol maakte zelfs een boos liedje over #ikdoenietmeermee.