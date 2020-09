Sharon Stone: Robert De Niro best zoenende tegenspeler

Sharon Stone hoefde niet lang na te denken toen haar werd gevraagd van welke tegenspeler ze de beste zoen heeft gekregen. Dat was Robert De Niro, met wie ze te zien was in de film Casino uit 1995. "Bob was met afstand de beste kusser", aldus de actrice.

Dat kwam volgens Stone ook doordat ze zo'n grote fan van De Niro was. "Hij was de acteur die ik het meest bewonderde. Alleen al aan tafel met Robert De Niro zitten en me goed houden was iets waar ik al mijn hele carrière van droomde. Misschien was het dus omdat ik hem zo hoog had zitten, maar dat was het ultieme zoenmoment voor mij."

De vraag werd gesteld door een beller in talkshow Watch What Happens Live. Die wilde ook graag weten welke filmzoen de slechtste ooit was voor Stone, maar die vraag omzeilde de actrice handig. Ze stelde dat na de zoen van De Niro, al haar filmkussen maar een beetje "bleh" waren.