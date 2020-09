Gebarentolk Irma Sluis verklaart hoestje

Gebarentolk Irma Sluis vindt het erg dat haar hoestje in de hand tijdens de persconferentie tot zo veel reacties heeft geleid op social media. Tegen RTL Boulevard stelt ze dat het hoesten in haar vuist in plaats van haar elleboog "onbewust" ging.

De 49-jarige Irma legt uit wat er nou precies gebeurde. "Ik had een steekje in de keel en werd er behoorlijk zenuwachtig van. Het was ook de snelheid waar het mee ging. Al deed ik het niet bewust, maar anders loop je qua snelheid ook vier zinnen achter op Mark Rutte."

"Dat er zoveel op gereageerd wordt vandaag, vind ik heel naar", laat ze aan de entertainmentrubriek weten. "Het kan gewoon gebeuren en dan is dat natuurlijk vervelend." De gebarentolk hoopt dat iedereen het voorval "morgen vergeten is."

Gelukkig betekent het hoestje overigens niet dat Irma in quarantaine moet. "Ik ben niet ziek. Mijn zoon en iedereen in ons gezin is onlangs verkouden geweest. Ik heb een coronatest gedaan en die was negatief."