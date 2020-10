Monique Westenberg wil samen met Roxeanne Hazes een boerderij

Het is de grote droom van Roxeanne Hazes om over een aantal jaar haar eigen boerderij te bezitten. Die toekomstdroom deelde ze zondag met haar volgers op Instagram. Toevallig ziet haar schoonzus Monique Westenberg dat ook wel zitten. "Ik hoop dat we binnen nu en vijf jaar (tien mag ook) onze eigen boerderij kunnen kopen. Het liefst hier in de buurt", schrijft dochter Hazes, die haar farm ook al voor zich ziet compleet met "Friese paarden, alpaca's, geiten en kippen." Wel heeft ze nog een voorwaarde aan haar droomfarm. "Geen nieuwbouw, maar karakteristiek, oud en het liefst van een oude boer die niet doorheeft dat hij er veel meer voor had kunnen vragen", grapt Rox. Schoonzus Monique ziet zichzelf ook wel als boerin eindigen. "Zullen we hier dan een dubbele boerderij van maken? Dit is ook zo' mijn toekomstdroom", zegt ze in reactie op Roxeanne's bericht. De vriendin van André heeft wel een extra eis. "Dan ook een ezel!"