Katja woedend vanwege waarschuwing voor Freeks restaurant dat te laat dicht ging

Chef-kok Freek van Noortwijk kreeg zaterdagavond een waarschuwing, omdat er na 22.00 uur nog gasten in zijn restaurant zaten. Het was 22.03 uur en volgens zijn vrouw Katja Schuurman hadden de mensen hun jas al aan. In een lang relaas op Instagram reageert ze woedend op de vermaning.

“Serieus? Een officiële waarschuwing dat je je niet aan de regels -22.00 sluiten- houdt om 22.03 uur”, schrijft Katja. “Omdat je gasten, met jassen aan op weg naar buiten, – een laatste propt een hapje dessert naar binnen – niet exact 22.00 buiten staan.” Katja verwijt “de handhavers van de wet” niets. In haar post, waarin ze ook de waarschuwing toont die Freek heeft gehad, zegt ze dat het beleid van het kabinet zorgt voor onduidelijkheid.

“Mensen, in zoveel verschillende sectoren, moeten al maandenlang elke dag vechten om hun bedrijf te laten overleven. Dit geldt natuurlijk niet alleen voor eigenaren en personeel van restaurants. Ook zangers, theatermakers; de hele cultuursector dreigt om te vallen door regels die op z’n zachtst gezegd niet consequent doorgevoerd worden voor eenieder in ons land”, gaat Katja verder.

“Als we deze ellendige crisis inderdaad ‘samen’ moeten oplossen, moet er consequent beleid worden gevoerd”, stelt Katja, die vindt dat regels gebaseerd horen te zijn op kennis en feiten. “Waardoor eenieder begrip kan en wil opbrengen voor regels en restricties.”

Katja sluit haar post af met een boodschap aan premier Rutte en de rest van het kabinet. “Lieve overheid, dit is beleid voor de bühne, bureaucratie en willekeur. En lees voor dinsdag aub ook die brandbrief van artsen nog even goed door.”