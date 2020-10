Verraadt deze hint dan echt wie de Mol is?

De ontknoping nadert, maar wie de Mol is van het jubileumseizoen, blijft een raadsel. Er zijn nog vier kandidaten: Tygo Gernandt, Nikkie de Jager, Jeroen Kijk in de Vegte en Peggy Vrijens. Een nieuwe hint wijst in de richting van Jeroen en Peggy.

Het programma lijkt iedere aflevering een andere kandidaat als de Mol te framen. Wie de laatste aflevering zag, kan bijna niet anders dan concluderen dat Jeroen de opperbedrieger is. Zeker, omdat Molloten het erover eens zijn dat de Mol niet in de helikopter zou willen zitten, omdat hij dan anderhalve aflevering lang niemand kan dwarsbomen. Dat zou betekenen dat Tygo en Nikkie afvallen, terwijl er toch ook veel hints zijn richting die laatste.

Daarentegen lag het er zaterdag net iets te dik bovenop dat Jeroen de saboteur is van dit seizoen. Of niet? Een hint die online rond gaat, slaat immers ook op de radio-dj. Op een zeker moment is er namelijk achter Rik van de Westelaken een figuur te zien met een oranje broek aan. Er zijn slechts twee personen die een oranje broek dragen in het programma: Jeroen en Peggy. Volgens de kenners zou dus een van hen de Mol zijn. Of het is gewoon puur toeval natuurlijk.