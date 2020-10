Schaamteloos: de koning is op vakantie in Griekenland

Het Nederlandse regeringsvliegtuig is onderweg naar Griekenland. Het heeft er alle schijn van dat de koning en koningin aan boord zijn op weg naar hun vakantiehuis. Dat ontdekte RTL. De RVD wil dat bevestigen noch ontkennen. Vakantie van het Koninklijk Huis wordt gezien als privéaangelegenheid, zegt een woordvoerder.

Bronnen bevestigen dat het inderdaad om een vakantie van de koning gaat.

Maar we moeten niet denken dat hij een loopje neemt met de veiligheidsvoorschriften in Nederland. De RVD zet dat de koning en koningin zich houden aan alle geldende coronamaatregelen en geldende vakantievoorschriften. Hun villa staat in geel gebied. En ze kunnen reizen met hun eigen vliegtuig, dat scheelt.

Al eerder rees de vraag wat de koning snapt van zijn land. Naar je villa gaan met je vliegtuig om daar te aan varen met je jacht is een beetje raar als de regering waar je deel van uitmaakt iedereen vraagt zoveel mogelijk thuis te blijven