Ook BN’ers verbijsterd over retourtje van de koning

De - inmiddels alweer afgebroken - vakantie van koning Willem-Alexander houdt vrijdag de gemoederen flink bezig op social media. Zowel #koningshuis, #koning en #griekenland zijn al uren trending op Twitter. Ook BN'ers laten op Twitter duidelijk weten wat ze ervan vinden dat de koning vrijdagmiddag naar Griekenland vloog voor een vakantie en 's avonds alweer liet weten zijn vakantie af te breken vanwege "de reacties in de media."

Cornald Maas begrijpt niet waarom niet van tevoren is besloten dat het niet verstandig was het vliegtuig te pakken nu heel Nederland is opgeroepen thuis te blijven in de herfstvakantie. "Het echt zorgelijke is dat de koning en Grapperhaus pas ‘handelen’ na druk vanuit media etc, en zich eerder kennelijk niet hebben gerealiseerd cq zich niet hebben willen realiseren dat vakantie respectievelijk huwelijk niet handig zijn nu. Bubble-denken is dat #corona."

Maurice Wijnen vindt het ook onverstandig. "Je mag toch aannemen dat de gehele staf aan ‘raadgevers’ de laan wordt uitgestuurd?" Volgens Luuk Ikink heeft Willem-Alexander de koning "voor de bus" gegooid. "Hier, los deze rel ook nog maar op. Totaal onnodig, erg egoïstische beslissing."

Een ommetje

Henk Westbroek kan er wel om lachen. "Je kan van ons vorstenhuis zeggen wat je wilt, maar 50 000 liter brandstof verdampen voor "een ommetje"? Wie zou dat niet eens een keer willen als ie ook gratis kon tanken", twittert hij. "Hoe was de vakantie? Kort."

Niet iedereen is kritisch over de vakantie van het koningspaar. "Wat zijn we een zielig volkje. Jaloers op de Koning en Koningin die op vakantie gaan naar een geel gebied. Uiteindelijk verstandig besluit om iedereen die zo kleingeestig is de mond te snoeren", twittert Jan Slagter.