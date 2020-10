Typhoon kreeg doodsbedreigingen na Zomergasten

Na zijn optreden in Zomergasten waarin hij zijn ervaring met racisme besprak, werd rapper Typhoon met de dood bedreigd. Dat vertelt hij in het AD.

"Nadat ik bij Zomergasten over dit onderwerp sprak, twitterde Geert Wilders dat ik maar een ander land moest zoeken als het me hier niet beviel. Dat soort opmerkingen raakt me nog het minst. Het is bijna slapstick", aldus de muzikant. "Maar er zijn ook echte doodsbedreigingen binnengekomen. Nu heb ik een heel dikke huid, maar dat soort berichten sijpelt toch door naar je binnenste. Je raakt in een staat van voortdurende waakzaamheid. Een heel naar gevoel is dat."

Toch gaat hij ook op zijn nieuwe album Lichthuis het onderwerp racisme niet uit de weg. "Op Lichthuis kon ik niet om het actuele debat rond identiteit heen. Soms schrijf ik heel poëtisch en cryptisch, maar hiphop heeft gelukkig ook rauwe en directe energie in zich." Hij zegt als artiest een verantwoordelijk te voelen om in zijn werk de wereld om hem heen te beschrijven. "Hoewel ik weet dat elk woord tegenwoordig op een gouden schaaltje wordt gewogen, mag ik vrijmoedig spreken. Op de track Botoman ben ik explicieter dan ooit over mijn kleur en over het racisme dat ik heb ervaren. Ik rap over het bestaan van een zwarte man in een witte wereld. Dat mocht niet multi-interpretabel zijn.