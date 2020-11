Twitter schaart Trump onder ‘loser’

Het lijkt erop dat Twitter helemaal klaar is met Donald Trump nu de Amerikaanse presidentsverkiezingen achter de rug zijn. Nadat het sociale medium eerder deze week al talloze berichten van de president afschermde vanwege "mogelijk misleidende informatie" wordt hij nu als 'loser' en 'racist' weggezet.

Wanneer gebruikers op Twitter zoeken op een van die woorden onder personen staat Trump bovenaan de resultaten, terwijl de president nergens de woorden 'loser' of 'racist' in de naam of bio heeft staan.

Het opmerkelijk feit is al door veel Twitteraars opgemerkt, waaronder vele sterren. Gouden Televizier-Ring-winnaar Tim Hofman laat het bijvoorbeeld zien in een filmpje. "#stopcyberpesten", schrijft hij erbij.

Televisiemaker Jelte Sondij vindt dat Twitter te ver gaat. "Dit triomfantelijke en licht pedante gedrag is naar mijn mening nou precies wat Big Tech niét moet doen."