Acteur Winston Post klust bij als rijinstructeur

Door de coronacrisis ging het acteur Winston Post financieel niet voor de wind. De 48-jarige Rotterdammer, bekend van Goed Tijden, Slechte Tijden en de K3-films, klust daarom bij als rijinstructeur. "Natuurlijk vond ik het lastig, maar mijn vrouw heeft me ervan overtuigd dat ik juist trots moet zijn dat onze schoorsteen weer rookt", vertelt hij aan het AD.

Fans hoeven zich geen zorgen te maken dat Post gaat stoppen met acteren en presenteren. "Dat blijft mijn corebusiness", aldus de acteur, die nu bijklust bij de rijschool van zijn broer Roy. "Vanwege corona is er nu echter geen werk. Daar komt bij dat mijn vrouw in een band speelt en ook een lege agenda had."

In 2021 hoopt de acteur weer zes tot acht maanden de theaters in te gaan, maar tot dan is er plan B: rijlessen geven. Nog één stage te gaan en dan heeft Post elf examens gehad. "Dan mag ik ook motorrijlessen geven en dat is waar mijn hart ligt."