KRO-NCRV: zieke Ruud kijkt per dag of hij kan presenteren

Ruud de Wild zal van dag tot dag bepalen of hij zijn radioprogramma kan presenteren. Dat heeft een woordvoerder van KRO-NCRV desgevraagd gemeld.

De NPO Radio 2-dj heeft corona en maakte maandag vanuit zijn thuisquarantaine radio. Zijn collega Paul Rabbering verving hem dinsdag. "Ruud is echt ziek", aldus de zegsvrouw van KRO-NCRV. "Hij voelt zich beroerd, heeft hoofdpijn en koorts. Het is slimmer nu even rust te nemen en uit te zieken."

De omroep kan niet zeggen hoe lang De Wild absent zal zijn. "Ruud kijkt van dag tot dag hoe hij zich voelt. We zijn Paul Rabbering zeer dankbaar dat hij op korte termijn bij kon springen; we kunnen ons geen betere vervanger wensen."

Ruud de Wild is overigens niet de enige Radio 2-dj die momenteel thuis zit vanwege een mogelijke coronabesmetting. Carolien Borgers zag in de nacht van maandag op dinsdag af van de presentatie van haar programma 't Wordt nu laat vanwege een hardnekkige snotneus. Zij werd vervangen door Malou Holshuijsen, die de show in de zomer vast presenteerde.