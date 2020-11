‘Diana’ in The Crown: weet niet of William en Harry gaan kijken

In het nieuwste seizoen van The Crown, dat zondag op Netflix in première gaat, speelt Emma Corrin de rol van prinses Diana. In gesprek met E! News vertelt de Britse actrice hoe dat was en of ze denkt dat Diana's zonen William en Harry ook zullen gaan kijken.

"Ik probeer er niet teveel aan te denken, want dan begeef ik me een beetje op glad ijs", antwoordt Emma op de vraag of ze denkt dat William en Harry ook meekijken naar The Crown. "Ik weet niet of ze zullen kijken of niet."

Mochten de hertogen van respectievelijk Cambridge en Sussex wel echte Crown-fans zijn, dan hoopt Emma "dat ze ervan genieten en onze uitvoeringen zullen waarderen zoals ze zijn: uitvoeringen en interpretaties van bekende mensen." Maar de actrice wil William en Harry geenszins onder druk zetten. "Ik hoop dat ze niet gaan kijken als ze dat echt niet willen, want het zal begrijpelijk wel moeilijk zijn."