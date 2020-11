Dochter Eloise moet dansfilmpje van prins Constantijn verwijderen (maar het internet was er al mee weg)

Het is een vrolijk filmpje, zoals veel aardige jonge jongens en meisjes vrolijke TikTok-filmpjes maken. Gravin Eloise van Oranje-Nassau (18) maakte een filmpje op TikTok waarin ook haar ouders – prins Constantijn en prinses Laurentien – al dansend te zien waren. De video verdween niet veel later van haar account. Want een gravin mag minder dan een gewoon meisje.

