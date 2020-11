Zangeres Madonna trending op Twitter na overlijden Maradona

Flinke verwarring op Twitter: na het overlijden van voetballer Diego Maradona werd al gauw de naam van zangeres Madonna trending op het platform. Niet iedereen leek door te hebben dat de 62-jarige zangeres gewoon nog in leven is.

'Madonna' werd rond zes uur 's avonds een van de populairste onderwerpen op Twitter. Niet lang daarna leken mensen het door te hebben en verdween de naam alweer uit het lijstje.

"Rust in vrede, Madonna" en "veel te snel uit dit leven getrokken" behoren tot de berichten die rondgingen. Toch lijken veel mensen de verwarring nu door te hebben, want vele Twitteraars drijven de spot ermee. "Breaking news: Op 62-jarige leeftijd is de Amerikaanse zangeres en Queen of Pop Madonna levend teruggevonden in haar huis, genietend van het leven", luidt een van die berichten.