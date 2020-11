Ex-vrouwen werken samen om Harvey Weinstein een hak te zetten

Toen Harvey Weinstein nog beroemd & rijk was, waren zijn eerste vrouw Eve Chilton en zijn tweede vrouw Georgina Chapman (foto) geen al te beste vriendinnen. Nu Weinstein echter door ongewenste intimiteiten van zijn voetstuk is gevallen, hebben ze de handen in elkaar geslagen, schrijft Het Nieuwsblad.

Ze hebben zijn resterende vermogen van ruim vijf miljoen euro laten bevriezen. Daardoor heeft Weinstein, die met zijn bedrijf op de rand van het faillissement staat, geen geld meer om advocaten te betalen die hem zouden helpen om in hoger beroep te gaan tegen zijn veroordeling voor verkrachting en aanranding.

Zijn woordvoerder Juda Engelmayer bevestigt dat: “Zijn beroep zal binnenkort vast ingediend worden, maar zijn advocaten zijn niet meer bezig met het papierwerk omdat hij ze niet meer kan betalen.”