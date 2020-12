Linda Hakeboom over chemo: “Ik ben zwakker aan het worden”

Linda Hakeboom (35) wilde pas weer een update geven als het beter ging, maar dat gebeurt maar niet, vertelt de presentatrice, die aan borstkanker lijdt. De chemotherapie maakt haar zwakker.

Ze ondergaat de behandeling nu elke week. “Ik had gehoopt dat het iets minder zwaar zouden vallen”, vertelt ze op haar Instagram Stories. “Maar ik ben gewoon zwakker aan het worden.” Eerder had ze maar eens per twee weken chemo. “Dan had ik een week dat het heel slecht ging, maar ook een week goed. En nu heb ik eigenlijk gewoon de hele week een beetje minder.”

Ook haar haar valt uit, vertelt ze. “Wat vinden jullie van dit, wat hier nog hangt?” vraagt ze aan haar kijkers. “Het zit er nog steeds en het is haar, maar wel een zielig vlechtje heb ik nu nog.”