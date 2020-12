Katja Schuurman openhartig over psychische aandoening: “Ik ben mezelf niet zonder medicijnen”

Katja Schuurman (45) slikt al jaren medicijnen tegen psychische klachten, zoals dwanggedachten. Tijdens haar zwangerschap moest ze daarmee stoppen. Een heftige periode, zo vertelt ze aan Gwen van Poorten in diens podcast #METZNALLEN.

Schuurman heeft al sinds haar tienertijd last van dwangneuroses. Ze kan niet meer zonder medicijnen. “Ik zeg niet dat iedereen aan de medicijnen moet, maar als je met gedragstherapie hier niet vanaf kan komen… Je kan je leven zoveel mooier en beter maken door gewoon medicijnen te slikken.”

Omdat ze met de middelen moest stoppen tijdens haar zwangerschap verliep die niet altijd even gemakkelijk. “Ik ging van diep verdriet naar woede en pure paniek. Het is echt heel naar”, blikt ze terug. Ze stopte ook cold turkey in plaats van rustig af te bouwen. “Dat was echt gevaarlijk”, zegt ze nu. “Als je dat in één keer doet dan kun je suïcidaal worden.”

Ze is het niet eens met het taboe dat nog steeds op medicijngebruik rust. “We leven in een land waar we denken dat we het zelf moeten doen en geen spullen in ons lichaam moeten stoppen, omdat we dan niet onszelf zijn. Maar ik bén juist niet mezelf zonder medicijnen. Ik ben toch niet diegene die woedend of verdrietig is? Ben ik dat? Dít is wie ik ben. Ik heb er alleen een beetje hulp bij nodig.”