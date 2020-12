Linda de Mol: ik ben geen journalist

Linda de Mol is klaar met kritiek op haar programma. De presentatrice, die zondagavond tijdens de eerste aflevering van Linda's Wintermaand Mark Rutte ontving, zou niet scherp genoeg interviewen. "Ik heb nooit beweerd een journalist te zijn", zegt Linda vrijdag tegen AD.

Ze vindt de kritiek die ze op haar talkshow krijgt daarom onterecht. "Ik heb het gevoel me steeds weer te moeten verweren: ik máák geen journalistiek programma." In de aflevering vroeg ze Mark Rutte naar zijn kerstviering en tradities. Critici vonden dat ze de kans had moeten aangrijpen om de premier het vuur aan de schenen te leggen over het coronabeleid.

"Daar is Linda's Wintermaand niet het format naar. Ik ben op zoek naar levensverhalen. Ik vraag naar iemands jeugd, wat iemand heeft gevormd, hoe iemand omgaat met kritiek die hij of zij krijgt." De aandacht ligt volgens Linda tijdens het programma niet op een partijprogramma, maar op de persoon zelf.

Onzinnig

De presentatrice voelt de bui al hangen voor komende zondag, wanneer zij D66-lijsttrekker Sigrid Kaag met Matthijs van Nieuwkerk ontvangt. "Want D66 lag deze week onder vuur vanwege die MeToo-aantijgingen en daar hebben we het niet over gehad. Het was al opgenomen", vertelt ze. Maar het stellen van zo'n vraag is volgens haar ook onzinnig. "Ik had de reactie al kunnen uittekenen: het wordt onderzocht, afschuwelijk als dit echt gebeurd is, dit mag niet nog eens gebeuren." Als mensen daar meer over willen horen, moeten ze van Linda maar doorzappen naar "de Op1's en Jineks".

De eerste aflevering van Linda's Wintermaand werd met 1,9 miljoen mensen goed bekeken, maar toch vind de presentatrice het lastig de kritiek van zich af te laten glijden. "Ik kreeg zo veel leuke reacties. En dat journalisten schrijven dat het allemaal niet kritisch genoeg is, daar ben ik wel even klaar mee."