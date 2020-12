Monique bevestigt huwelijksaanzoek van André Hazes

Monique Westenberg heeft op Instagram bevestigd dat André Hazes haar ten huwelijk heeft gevraagd. Eerder meldde de zanger al trots op social media dat hij en Monique in het huwelijksbootje zullen stappen.

In zijn korte post had André echter niet verteld hoe hij zijn aanzoek had gedaan. In een veel langere post schept Monique daar duidelijkheid over. Ze schrijft dat ze door een vriendin werd opgehaald voor een benefietavond. Toen ze de zaal inliep waar het gala zou worden gehouden, was het volgens haar muisstil. "Op dat moment werd ik meegenomen in een sprookje", houdt ze haar volgers voor.

Er werd pianomuziek gespeeld. De bekende hit Time Of My Life was te horen, volgens Monique een nummer dat onlosmakelijk bij trouwen hoort. "Daar achter in die prachtige zaal stond mijn liefde, tussen tientallen witte kaarsjes, ballonnen en bloemen, in smoking", gaat Monique verder.

Overdonderd

Monique schrijft dat ze toen al wist wat er zou gaan komen. André had zelfs een hele tekst uit zijn hoofd geleerd. Maar die "heb ik niet eens gehoord, ik was in shock! Zo overdonderd door dit mooie moment", bekent ze.

Monique plaatste dezelfde foto bij haar post als André, alleen zijn bij Monique op de achtergrond de kaarsen, ballonnen en bloemen wel te zien. De aanstaande bruid vertelt ook nog dat André ook aan haar vader toestemming heeft gevraagd voor het huwelijk. "Alles tot in de puntjes geregeld", concludeert ze.

Wanneer André en Monique elkaar het jawoord geven is niet duidelijk. Het paar doet daar geen mededelingen over in hun posts.