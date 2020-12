Quincy Promes in de cel op verdenking van mishandeling met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg

Ajax-aanvaller Quincy Promes is zondagochtend door de politie gearresteerd op verdenking van betrokkenheid bij een ernstige steekpartij. Die vond eind juli plaats in een loods in Abcoude. Een familielid raakte zwaargewond en liep onder meer zeer ernstig knieletsel op. Dat onthult De Telegraaf.

Promes wordt verdacht van mishandeling met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg, een delict waar maximaal vier jaar gevangenisstraf op staat.

Eind juli gaf de aanvaller van Ajax en Oranje een groot familiefeest in een loods van zijn eigen bedrijf in Abcoude. Tijdens het feest kreeg hij om onduidelijke redenen hevige ruzie met een familielid. Hij zou hem toen hebben gestoken met een mes en het slachtoffer raakte flink gewond. Omstanders kwamen meteen tussen het slachtoffer en Promes en hebben volgens getuigen erger kunnen voorkomen. De man deed een maand geleden aangifte van de steekpartij.

Promes is direct na de arrestatie in verzekering gesteld en zit in de cel. In verzekering wil zeggen dat hij maximaal drie dagen in de cel moet blijven