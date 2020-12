Advocaat Johnny de Mol: aangifte van mishandeling is ‘absurd’

Advocaat Peter Plasman, die Johnny de Mol vertegenwoordigt, vindt het "absurd" dat er aangifte tegen de presentator is gedaan vanwege zware mishandeling en poging tot doodslag. Dat stelt Plasman na berichten dat Shima Kaes, de ex-verloofde van De Mol, aangifte zou hebben gedaan.

Volgens het AD deed Kaes dinsdag aangifte in Amsterdam. Het Openbaar Ministerie aldaar kon dat dinsdagavond niet bevestigen. Kaes' juridisch adviseur Karim Aachboun was niet voor commentaar bereikbaar.

Aachboun had wel vorige maand gedreigd met juridische stappen namens zijn cliënt tegen Johnny de Mol. Het zou gaan om incidenten die in drie landen zouden hebben plaatsgevonden. Volgens het AD, dat nu schrijft de aangifte te hebben gezien, gaat het om voorvallen uit 2015 in Amsterdam, Mexico en op Ibiza.

Trial by media

Het is onduidelijk waarom Kaes na bijna zes jaar melding maakt van de incidenten. Kaes zou volgens de krant last hebben van herbelevingen van de incidenten vanwege de ongeautoriseerde biografie die onlangs over de familie De Mol verscheen.

Advocaat Plasman noemt de aangifte "de zoveelste ordinaire publiciteitsstunt van Aachboun. Van zware mishandeling is geen sprake geweest en poging doodslag is absurd, vooral na 6 jaar. Deze trial by media past helemaal in de chantage van de familie De Mol door dezelfde Aachboun."