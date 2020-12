Technische problemen voor koningin Elizabeth tijdens Zoom-gesprek

Dat er tijdens een Zoom-gesprek weleens iets mis kan gaan, heeft iedereen het afgelopen jaar vast een keer meegemaakt. Ook koningin Elizabeth kan daar nu over mee praten, nadat er een technische hapering was tijdens het virtuele gesprek dat ze voerde met medewerkers van het bedrijf KPMG om hun 150e verjaardag te vieren. Dit meldt Hello! magazine.

Tijdens het gesprek viel de verbinding uit en was het Britse staatshoofd niet meer te zien tussen alle andere deelnemers. Toen ze even daarna terugkeerde op het scherm lachte ze: 'Waar waren jullie nou ineens gebleven?'. De aanwezigen moesten hier, net als Elizabeth, hartelijk om lachen.

De 94-jarige koningin is het afgelopen jaar meerdere malen actief geweest via Zoom, wat haar vele positieve reacties heeft opgeleverd. Met name de jonge generatie vindt het het geweldig dat 'the Queen' zo meegaat met de tijd en zich verdiept in moderne technologie.