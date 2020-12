Huiselijk geweld: Johnny de Mol steeds verder in het nauw

Het leek te blijven bij een juridische aankondiging, maar nu ligt er volgens juridisch adviseur Karim Aachboun namens de ex-verloofde van Johnny de Mol daadwerkelijk een aangifte, schrijft het AD. De presentator zou zich onder meer schuldig hebben gemaakt aan een ‘verstikkings- en verwurgingspoging’, waardoor Shima Kaes hem naast ‘zware mishandeling’ ook ‘poging tot doodslag’ verwijt.

Er is ook bewijsmateriaal, zoals een telefoongesprek waarin De Mol zegt dat hij Kaes nooit zonder reden sloeg. Er zijn foto’s bij de aangifte gevoegd die onder meer een blauw oog, een gescheurde lip, blauwe plekken en bloeduitstortingen tonen.

Dan is er een document uit 27 mei 2015 waarin haar huisarts spreekt van ‘fysiek geweld’. Wat er exact zou zijn gebeurd, liet Kaes volgens haar adviseur onder ede vastleggen bij een notaris. Zo zou het stel op 12 januari 2015, Johnny de Mols verjaardag tijdens een vakantie in het Mexicaanse Tulum, een woordenwisseling over De Mols cocaïnegebruik hebben gekregen, zo is in de aangifte te lezen. Volgens Kaes zou De Mol haar vervolgens hebben geslagen, geschopt, bovenop haar hebben gezeten en aan haar haren hebben getrokken, met als gevolg onder meer een opgezwollen oog.

Peter Plasman reageert namens De Mol: ,,Johnny de Mol neemt met verbazing kennis van deze verhalen, die hij ziet als de zoveelste ordinaire publiciteitsstunt van Aachboun. Van zware mishandeling is geen sprake geweest en poging tot doodslag is absurd, vooral na zes jaar. Deze trial by media past helemaal in de chantage van de familie De Mol door dezelfde Aachboun.”

Opvallen in de reactie van De Mols advocaat is hij niet ontkent dat De Mol gewelddadig was of is