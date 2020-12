Bridget sneert naar André Hazes: benieuwd wie hij volgend jaar ten huwelijk vraagt

Het nieuws van de verloving van André Hazes met zijn vriendin Monique heeft inmiddels ook Bridget Maasland gehaald. De ex-vriendin van de zanger vindt het "hartstikke leuk" voor hem, vertelt ze woensdag tegen 538-dj Frank Dane.

"Ik ben echt heel blij voor ze. Serieus", aldus de 46-jarige presentatrice. "Ik ben alleen wel heel erg benieuwd wie hij volgend jaar met kerst gaat vragen", voegt ze er gauw aan toe.

Bridget en André maakten in november vorig jaar bekend "het erg leuk met elkaar te hebben". Maar hun relatie was van korte duur, toen Hazes zich na drie maanden weer herenigde met Monique op Curaçao. Het paar kwam na de korte break weer samen en is sinds kort verloofd.