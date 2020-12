Noel Gallagher noemt prins Harry ‘klein, gek kind’

Noel Gallagher is op z'n zachtst gezegd geen fan van de Britse prins Harry. In de nieuwe podcast van zijn vriend Matt Morgan loopt de Oasis-rocker helemaal leeg over de hertog van Sussex.

"Prins Harry, die neemt niemand toch echt serieus", vraagt Noel zich hardop af. "Hij is maar een gek, klein kind." De 53-jarige zanger noemt hem een goeddoener en zou hem daarom niet bij hem thuis uitnodigen. "Ik houd in het algemeen niet van goeddoeners, ze werken op m'n fucking zenuwen."

Niet alleen prins Harry, maar ook de rest van de Britse koninklijke familie wordt door Noel op de korrel genomen. "Ze zijn vrij gestoord. Wat een vreselijk fucking shitleven moeten die mensen hebben. Ze dienen alleen maar anderen, wat een onzin. In Buckingham Palace moeten leven met een stelletje saaie fuckers om zich heen. Nergens naartoe kunnen gaan, niks kunnen doen en naar fucking Kenia moeten op vakantie."

Bang dat hij met zijn uitspraken een eventuele benoeming tot ridder zichzelf door de neus boort, is Noel niet. Zijn broer Liam hoopte ooit nog wel tot Sir benoemd te worden. "Die gast gaat daar maar over door, maar wie denkt er nou dat ik nog geridderd word? Ik kan met zekerheid zeggen dat dat niet gaat gebeuren, omdat mij dat toch niet wordt aangeboden. Niet doordat ik iets verkeerd heb gezegd, maar gewoon omdat ik mezelf ben en mezelf niet voor gek zet."