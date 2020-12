Martin Meiland: ‘We moeten waarschijnlijk onze boerderij uit’

De Meilandjes zijn net neergestreken in Hengelo (het piepkleine Hengelo in Gelderland, niet de stad in Overijssel) en nu moet hij er mogelijk al weer uit. In ieder geval vindt de gemeente Bronckhorst, waar het gehucht Hengelo deel van uitmaakt. Dat de Meilandjes alle gebouwen bewonen is in strijd met het bestemmingsplan.

“Dat het bestemmingsplan niet goed blijkt te zijn bij ons”, legt Meiland uit aan Linda. “Ik woon in de grote boerderij, dan heb je de corridor en dan heb je een kleine boerderij daaraan vast, daar woont Erica. Nou, toen wij dat kochten was daar een prachtige keuken met zwarte cooker. Een leuke badkamer met een ovaal bad. Een sauna erin. En nu krijgen wij brieven, dat wij daar waarschijnlijk helemaal niet mogen wonen.”

“Wat moet je Linda? Je moet toch door? Je kan wel gaan zitten janken, maar daar schiet je niks mee op.”

“Ik vind het jammer. We hadden heel veel plannen in het voorjaar, daar had ik helemaal zin in. Maar ja, daar ga ik nu niet zoveel duizenden euro’s voor neerleggen”.