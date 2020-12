‘Ik wilde hem niet aardig vinden’, zegt Obama over vriendje van dochter Malia

Barack Obama wilde de Britse vriend van zijn oudste dochter Malia niet leuk wilde vinden, maar hij is een goede jongen. Zonder zijn naam te noemen, zei Obama dat hij een tijdje bij hen was omdat hij vast kwam te zitten vanwege Covid-19 en uiteindelijk bracht hij de vroege quarantaineperiode door bij de familie Obama. Volgens The Independent deelde Obama dit The Bill Simmons Podcast.

Hij legde uit hoe leuk het was om quarantainetijd met het gezin door te brengen. Malia en Sasha zijn nu op een leeftijd waarin ze het weer leuk vinden om tijd met hun ouders willen doorbrengen. “Het is een zegen, want alle tienergedoe is nu een beetje weg en ze houden weer van je en ze willen tijd met je doorbrengen en ze zijn grappig”