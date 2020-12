Tv-presentatrice Hélène Hendriks (40) is opgenomen in het ziekenhuis. Dat maakte Talpa-collega Johan Derksen maandagavond bekend in de laatste uitzending van Veronica Inside van dit jaar.

Een woordvoerder van Talpa laat weten nog geen mededelingen te kunnen doen over de oorzaak van Hélènes ziekenhuisopname.