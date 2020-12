Virtueel thuisfestival: groot oud en nieuwfeest voor heel Nederland

GOODBYE 2020 moet voor alle Nederlanders hét feestje worden tijdens oud en nieuw. Met veertig gratis streams en tal van artiesten onder wie Suzan & Freek, De Jeugd van Tegenwoordig, Sunnery James & Ryan Marciano en Snelle hoopt de organisatie jongeren veilig het nieuwe jaar in te loodsen.

"Het aantal besmettingen loopt op en in de media zagen we berichten van jongeren die rotzooi trappen en mensen die eenzaam zijn", zegt Maarten Schulz, die met het idee voor het digitale thuisfestival kwam. "Dat was voor ons de trigger om na te denken wat we voor hen kunnen organiseren. Op deze manier hopen we mensen te motiveren thuis te blijven en ze toch een leuke avond te bezorgen."

Met een groot aantal muziekgenres en livestreams die al om 17.00 uur beginnen, hoopt de organisatie zoveel mogelijk mensen te bereiken. "We hebben een groot aantal genres, want het moet echt een feestje worden voor heel Nederland. Dat is ook de reden dat het 100 procent gratis is", legt Schulz uit.

Alternatief

De organisatie zocht contact met de overheid en verschillende gemeenten om zoveel mogelijk partijen te laten aanhaken. "Dit moet het alternatief zijn door de feesten waar jongeren heen zouden gaan. Ze kunnen nu hun eigen feestje creëren, uiteraard in een kleine setting en vanuit huis."

Bang dat jongeren nu alsnog thuis samenklitten om de livestreams te volgen, is Schulz niet. "Als ze dat kunnen, doen ze het toch wel. Om ervoor te zorgen dat de feestgangers toch met elkaar en hun vrienden in contact kunnen komen, zijn er de Zoom-kamers."

Overheidssteun

De overheid ondersteunt het event, zowel financieel als promotioneel. Vanuit het NCTV, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijdingen Veiligheid, wordt een miljoen euro in het event gestopt, laat een woordvoerder van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport weten.

"Het past binnen de opdracht van de overheid om tijdens de feestdagen activiteiten voor jongeren te organiseren om hen op een veilige manier door de feestdagen te krijgen", zegt de woordvoerder. "Daarom hebben we het initiatief omarmt. Het sluit aan bij de activiteiten die wij voor ogen hebben voor jongeren en ondersteunt bovendien de festivalwereld."

Steden als Den Haag, Rotterdam en Groningen hebben al toegezegd mee te werken. "Wij moedigen ook andere gemeenten aan om dit evenement te omarmen en te promoten", aldus de woordvoerder. "Wij hopen er zo een nationaal online evenement van de maken."